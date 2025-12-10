Импортозамещенный "Ансат" совершил 10 полетов в рамках сертификации

Помимо новых двигателей вертолет получил обновленный фюзеляж и бортовые системы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Импортозамещенный образец вертолета "Ансат" совершил 10 испытательных полетов в рамках сертификации, сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Ростех".

"На 1 декабря в рамках сертификации выполнено десять испытательных полетов импортозамещенного образца вертолета "Ансат-М", завершены стендовые сертификационные испытания по девяти программам", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора - главного конструктора опытно-конструкторского бюро Казанского вертолетного завода Алексея Гарипова.

В Ростехе напомнили, что машина с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялась в воздух 2 сентября, и все это время испытания вертолета не прекращались.

Помимо новых двигателей вертолет получил обновленный фюзеляж и бортовые системы.