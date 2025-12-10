Здунов: рост экономики Мордовии в 2025 году ожидается на уровне 3%

Регион наращивает экономический потенциал, сообщил глава республики

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают на рост валового регионального продукта в 2025 году на уровне 3%. Об этом рассказал глава республики Артем Здунов в ходе прямой линии.

"Даже в это неординарное время экономика выросла на 3%, промышленность - на 3%, сельское хозяйство - на 7%. Несмотря на рост цен (около 9%) мы достаточно уверенно себя чувствуем. Но эту уверенность придает только постоянная работа с теми, кто покупает продукцию из Мордовии, и я настраиваю все правительство помогать продавать нашу продукцию, расширять рынки сбыта, в том числе зарубежные. Кстати, по экспорту и внешнеторговому обороту тоже идет рост. Главное - не останавливать темпы", - сказал Артем Здунов.

По данным правительства республики, Мордовия наращивает экономический потенциал. За прошедшую пятилетку валовой региональный продукт вырос почти на 13% и впервые превысит полтриллиона рублей. Индекс промышленного производства вырос за это время в 1,4 раза. Более чем на 60% увеличился оборот розничной торговли. Вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт достиг 25%, в этом секторе работает каждый третий занятый в экономике республики.

За трехлетний период объем инвестиций составил 220 млрд рублей, из которых 80% - это внебюджет. В текущем году Мордовия вошла в первую десятку регионов страны в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, формируемого Агентством стратегических инициатив, в том числе в лидеры по реализации Регионального инвестиционного стандарта.

Промышленный сектор реализует свыше 30 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 60 млрд рублей. Компания "РМ Рейл" приступает к серийному производству инновационных рефрижераторных и изотермических вагонов, а также танк-контейнеров для сжиженного природного газа. Акционерное общество "Биохимик" в следующем году планирует запустить производство новейших химиотерапевтических препаратов.