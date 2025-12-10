"Северсталь" планирует инвестировать в развитие Яковлевского ГОКа в 2026 году

Сумма инвестиций составит 4,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" в 2026 году планирует инвестировать 4,6 млрд рублей в развитие Яковлевского ГОКа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2026 планируется освоить инвестиционную программу в объеме 4,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что основными проектами станут строительство надшахтного комплекса ствола № 3, дальнейшее обновление парка горной техники и поверхностного оборудования, а также строительство карьера песков. Яковлевский ГОК уверенно развивается, реализуя производственные и инвестиционные программы, которые должны обеспечить выход на уровень 4 млн тонн руды в 2026 году.

Ранее генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев сообщал, что ГОК в настоящее время загружен на 100%, и по итогам года произведет около 3,5 млн тонн продукции.

Ключевым клиентом Яковлевского ГОКа является Череповецкий металлургический комбинат компании "Северсталь"

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.