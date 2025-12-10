IG Metall призвал ФРГ создать свой истребитель нового поколения без Франции

Речь идет о компании Dassault

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Промышленный профсоюз ФРГ IG Metall выступил за создание германского истребителя будущего без участия французской компании Dassault. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо главе Минобороны Германии Борису Писториусу и министру финансов Ларсу Клингбайлю.

17 ноября газета Financial Times сообщила, что Берлин и Париж могут отказаться от совместной разработки истребителя нового поколения в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS), который планируют совместно разрабатывать Франция, Германия и Испания. Проект сталкивается с постоянными трудностями, связанными с разделением задач между производителями в каждой из стран. Как подтвердило Минобороны ФРГ, главы военных ведомств трех стран проведут встречу 11 декабря для дальнейшего обсуждения проекта.

"Мы рады сотрудничать с французскими компаниями, но не с Dassault", - заявил заместитель председателя IG Metall Юрген Кернер в письме Писториусу и Клингбайлю.

"Мы поддерживаем европейское сотрудничество и франко-германскую дружбу. Но компания Dassault попирает и то, и другое из эгоистических соображений", - утверждал он.

При этом Кернер призвал Берлин не идти на компромисс с Dassault, обвинив компанию в том, что она настаивает на единоличном руководстве проектом.

"Dassault полностью дискредитировала себя как надежного партнера в Европе во времена острой угрозы", - заявил он. "Черта пройдена. Мы больше не доверяем Dassault", - резюмировал Кернер.

В Dassault отказались от комментариев. В июле генеральный директор Эрик Траппье заявил, что проекту FCAS необходимо более четкое руководство, поскольку партнеры готовятся ко второму этапу.