Во Франции на все имущество Google наложили арест по заявлению российской "дочки"

Арест наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки инициировать банкротство

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Компания Google France получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% ее акций. Об этом сообщил журналистам партнер адвокатского бюро Art de Lex, занимающегося данным делом, Артур Зурабян.

По его словам, Google France 10 декабря 2025 года получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% ее акций. Арест наложен в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ее российской "дочки" ООО "Гугл" к материнской компании Google International LLC. Уточняется, что арест наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской "дочки" Google France.