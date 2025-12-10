Нацсобрание Франции проголосовало за повышение военного бюджета республики

Премьер-министр страны Себастьен Лекорню отметил, что расходы на оборону в 2026 году планируется увеличить на €6,7 млрд

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) поддержало намерение правительства увеличить военный бюджет страны. Результаты голосования огласила спикер палаты Яэль Брон-Пиве.

"За" проголосовали 411 депутатов, против - 88. Принято Национальным собранием", - сказала она на заседании, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

При этом голосование носило символический характер, так как военный бюджет страны пока окончательно не утвержден. Он входит в законопроект о госбюджете на 2026 год, который еще не был принят депутатами.

Ранее перед парламентариями выступил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, который заявил, что власти намерены, в частности, направить на закупку боеприпасов в следующем году €500 млн.

Он также напомнил, что в целом расходы на оборону в 2026 году планируется увеличить на €6,7 млрд. Таким образом, военный бюджет Франции может вырасти до €57,2 млрд.