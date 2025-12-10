WSJ: ЕС может не согласовать решение по экспроприации активов России

Единственной жизнеспособной альтернативой по финансированию властей в Киеве для Евросоюза является внесение странами добровольных взносов, передает газета

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Европейский союз, вероятно, не сможет на следующей неделе принять план по экспроприации замороженных в Европе российских активов. Этот вопрос еще далек от согласования, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, европейские чиновники считают, что заключение соответствующего соглашения на следующей неделе - это "далеко не решенный вопрос".

Единственной жизнеспособной альтернативой по финансированию властей в Киеве для Евросоюза является внесение странами ЕС добровольных взносов, однако такой вариант лишь усилит напряженность между европейскими государствами в связи с дисбалансом размера выплат, пишет WSJ.

Ранее Еврокомиссия огласила свой план экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе. 9 декабря глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Брюссель почти собрал квалифицированное большинство голосов стран ЕС для принятия решения об экспроприации активов РФ на саммите 18 декабря.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.