Доллар США отреагировал падением на снижение ставки ФРС

К 22:15 мск индекс валюты составил 98,84 пункта

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Индекс доллара США на лондонской бирже ICE снижался более чем на 0,4% и находился ниже отметки в 99 пунктов на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ставку до уровня 3,5-3,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.

До оглашения решения ФРС индекс доллара США снижался на 0,18%, до 99,063 пункта, свидетельствуют данные торгов на 19:00 мск. Индекс валюты в течение дня держался выше отметки в 99 пунктов, однако почти за два часа до заявления регулятора, согласно данным торгов на 19:58 мск, он опустился до 98,998 пункта (-0,25%).

По данным на 22:00 мск, индекс американской валюты снижался на 0,41%, до 98,833 пункта. К 22:15 мск индекс доллара США продолжил снижаться на 0,41% и составил 98,84 пункта.

Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем крепче доллар относительно этих валют.

Ранее сообщалось, что ФРС, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания третий раз подряд снизила базовую ставку, до уровня 3,5-3,75%.