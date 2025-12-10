Темпы роста ВВП США в 2025 году составят 1,7%

Показатель ускорится до 2,3% в 2026 году, заявил на пресс-конференции председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная резервная система США (ФРС, выполняет функции центробанка) ожидает, что темпы роста ВВП страны в 2025 году составят 1,7%, а в 2026-м ускорятся до 2,3%. Об этом заявил на пресс-конференции председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл.

"Медианные прогнозы участников говорят о том, что реальный ВВП вырастет на 1,7% в этом году и на 2,3% в следующем году, что несколько выше, чем прогнозировалось в сентябре", - сказал он.

Ранее ФРС по итогам заседания в третий раз подряд снизила базовую ставку до уровня 3,5-3,75%.