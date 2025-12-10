В ФРГ около 25% сотрудников Porsche могут подпасть под сокращение

Председатель производственного совета компании Ибрагим Аслан намерен гарантировать сохранение рабочих мест как минимум до 2035 года

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый сотрудник германского производителя спортивных автомобилей класса люкс и внедорожников Porsche может попасть под сокращение в связи с планами компании перенести разработку в другие страны. Об этом заявил председатель производственного совета Porsche Ибрагим Аслан.

"Правление до сих пор не представило видение будущего наших немецких предприятий Porsche, а вместо этого угрожает перенести разработку и производство в страны со значительно более низким уровнем заработной платы", - отметил Аслан, имея в виду продолжающиеся переговоры о дальнейших мерах по сокращению расходов. "Это ставит под угрозу каждую четвертую должность в Porsche AG", - констатировал Аслан, слова которого приводит агентство DPA.

При этом упоминается главный завод компании в Штутгарте-Цуффенхаузене, центр разработок в Вайсахе (район Бёблинген) и несколько более мелких предприятий, где в общей сложности работают порядка 23 тыс. человек. Теоретически это означает, что в долгосрочной перспективе под угрозой могут оказаться до 5,5 тыс. рабочих мест, указывает DPA.

Аслан намерен гарантировать сохранение рабочих мест как минимум до 2035 года. Действующее соглашение о гарантии занятости действует до середины 2030 года. Если срок действия этого соглашения истечет, возможны сокращения. Ранее компания неоднократно подчеркивала, что планирует обсудить с представителями сотрудников сокращение расходов на персонал. Однако ни компания, ни производственный совет не разглашают целевую сумму экономии.

В первой половине 2025 года компания Porsche сократила чистую прибыль до €338 млн, скорректированная прибыль уменьшилась до €1,1 млрд с €2,1 млрд годом ранее. Чистая прибыль снизилась с €2,1 млрд до €0,3 млрд. В феврале Porsche впервые объявила о реструктуризации совета директоров. К 2029 году на основном заводе в Цуффенхаузене и в центре разработок в Вайсахе планируется сократить около 1,9 тыс. рабочих мест.