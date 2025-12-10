ООН хочет экономить $100 тыс. ежегодно на отказе от бумажных полотенец в уборных

Организация заявляет, что использование электрических сушилок для рук предпочтительнее с точки зрения вредных выбросов

ООН, 10 декабря. /ТАСС/. ООН приняла решение отказаться от использования бумажных полотенец в уборных своей штаб-квартиры в Нью-Йорке. Во всемирной организации рассчитывают, что такой шаг позволит сократить ее расходы более чем на $100 тыс. в год.

"В рамках продолжающихся усилий штаб-квартиры ООН по сокращению операционных издержек и повышения экологичности функционирования объектов [ООН] департамент оперативной поддержки больше не будет предоставлять бумажные полотенца для уборных в офисах в штаб-квартире ООН, - говорится в рассылке пресс-службы всемирной организации. - Отказ от бумажных полотенец, как ожидается, принесет экономию в более чем $100 тыс. в год".

Помимо сокращения расходов, всемирная организация заявляет, что использование электрических сушилок для рук предпочтительнее с точки зрения вредных выбросов.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, включая США, которые задерживают перечисление около $3 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.