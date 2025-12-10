В Дубае 11-12 декабря пройдут Дни Москвы

Мероприятие направлено на укрепление внешнеэкономических и межрегиональных связей между столицей России и Объединенными Арабскими Эмиратами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комплекс мероприятий, направленный на укрепление внешнеэкономических и межрегиональных связей между столицей России и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), пройдет 11-12 декабря в Дубае, сообщили организаторы. Программа подготовлена департаментом внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Москвы и АНО "Московский центр международного сотрудничества" (МЦМС).

"Проведение Дней Москвы в Дубае укрепляет партнерство между двумя мегаполисами и способствует дальнейшему развитию совместных экономических, технологических, культурных и гуманитарных инициатив. <…> Центральным событием станет деловой форум "Москва - Дубай: Города устойчивого будущего". Модератором пленарного заседания станет министр правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черемин. Участниками дискуссии станут представители международных деловых объединений, экспортных структур, а также руководители высокотехнологичных компаний, работающих в сферах информационных систем, искусственного интеллекта, компьютерного зрения, робототехники и цифровых платформ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевая тема форума - перспективные векторы межрегионального партнерства. "Участники детально обсудят практические меры по интенсификации товарооборота и наращиванию инвестиционных потоков между Москвой и Эмиратами. Особое внимание будет уделено углублению технологической и экономической кооперации, включая совместные проекты в высокотехнологичных секторах. Не менее важной частью диалога станет развитие финансовой инфраструктуры, призванной обеспечить устойчивость и эффективность двусторонних экономических связей", - добавляется в анонсе.

12 декабря состоится пленарное заседание "Соотечественники сегодня. Работа, задачи, перспективы", посвященное роли Москвы в поддержке российских соотечественников за рубежом. В работе заседания примет участие Черемин, участники обсудят развитие многостороннего взаимодействия, поддержку культурных инициатив, укрепление гуманитарных связей и формирование долгосрочных программ для работы с российской диаспорой.

"Завершит программу торжественный концерт с участием Московского молодежного камерного оркестра под руководством В.И. Вороны и ансамбля русской народной песни "Любо-Мило". Концерт станет значимым культурным акцентом Дней Москвы, подчеркнув важность гуманитарного сотрудничества", - уточнили организаторы.

Также в рамках визита московской делегации Черемин примет участие в пленарной сессии 12-го заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Кроме того, он станет участником пленарного заседания Российско-Эмиратского бизнес-форума "Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ", - заключается в анонсе.