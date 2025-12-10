СП выявила дефицит 374,4 млрд рублей за девять месяцев в бюджете Соцфонда

Доходы фонда за отчетный период составили 12,1 трлн рублей, сообщили в Счетной палате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бюджет Социального фонда России за девять месяцев 2025 года исполнен с дефицитом в 374,4 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за январь - сентябрь 2025 года.

"Бюджет Фонда за девять месяцев 2025 года исполнен с дефицитом в объеме 374,4 млрд рублей. Остатки средств бюджета СФР на 1 октября 2025 года составили 1,6 трлн рублей", - говорится в сообщении.

В ключевых выводах говорится, что итогам девяти месяцев 2025 года доходы Социального фонда России составили 12,1 трлн рублей, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Исполнение годового плана по доходам выросло на 1,9 процентного пункта и составило 72,8%.

Основную долю в общей структуре доходов Фонда составили страховые взносы на обязательное соцстрахование - почти 9 трлн рублей, или 74,1% общего объема поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем поступлений страховых взносов вырос на 1,2 трлн рублей (на 16,2%). Годовой прогнозный план по этому виду доходов выполнен на 74,9%.

Расходы СФР за девять месяцев 2025 года выросли относительно аналогичного периода 2024 года (на 1,3 трлн рублей, или 11,9%) и составили 12,5 трлн рублей (73,4% от утвержденных годовых назначений).