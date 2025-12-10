Эмиратская ADNOC получила четвертый танкер для транспортировки СПГ

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Логистическое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) получило четвертый танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в рамках масштабной программы расширения своего флота. Об этом говорится в заявлении эмиратской государственной компании.

Судно Al Sadaf вышло с китайской верфи Jiangnan Shipyard, после чего отправится в первый коммерческий рейс. Как отмечается в заявлении, программа расширения флота ADNOC Logistics & Services предусматривает строительство универсальных и энергоэффективных судов, которые соответствуют глобальному спросу на экологичные решения.

Компания также сообщила, что более 20 судов, поставки которых продолжатся до 2028 года, находятся на этапе строительства. По оценке ADNOC Logistics & Services, расширение флота обеспечит более $10 млрд дополнительной выручки, при том что портфель долгосрочных контрактов компании уже превышает $26 млрд.