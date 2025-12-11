"Авито": продажи костюмов Деда Мороза выросли в 2,5 раза в ноябре

Средняя цена составила 6,5 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Продажи костюмов Деда Мороза выросли в 2,5 раза в ноябре 2025 года относительно предыдущего месяца, при этом цена снизилась на 24% и составила 6,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные сервисов "Авито товары" и "Авито услуги" (есть в распоряжении ТАСС).

"Продажи новогодних костюмов и атрибутов главных праздничных персонажей на "Авито" в ноябре выросли на 86% в сравнении с октябрем. Заметнее всего выросли продажи костюмов Деда Мороза - в 2,5 раза. Они обходились в среднем в 6 500 рублей, что на 24% дешевле, чем месяцем ранее", - поделились эксперты.

Кроме того, на 94% выросли продажи посохов главного новогоднего волшебника. Их покупали в среднем за 3,5 тыс. рублей, что на 8% дешевле, чем в октябре. Также на 76% чаще стали покупать бороды Деда Мороза, в среднем за 5 тыс. рублей. За месяц цена снизилась на 8%. Продажи костюмов Снегурочки тоже выросли - на 74%. Они обходились в среднем в 6 тыс. рублей, упав в цене на 27% за месяц, говорится в сообщении.

По данным аналитиков, спрос на аниматоров за последний месяц вырос на 31%. Так, актерами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки стали интересоваться чаще почти в три раза. Спрос на аренду праздничных костюмов вырос на 18%.

Помимо этого пользователи "Авито" стали активнее просматривать предложения об организации новогоднего шоу "под ключ" - спрос на эту услугу вырос в 3,5 раза. На 24% вырос интерес россиян к организации корпоративов. Также на платформе растет интерес ко всем популярным праздничным услугам по отдельности: спрос на аренду лофтов увеличился на 23%, на услуги диджеев - на 17%. Кроме того, на 15% чаще пользователи интересовались выступлениями певцов и на 7% - танцоров, сказано в тексте.