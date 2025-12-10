"Ромир": большинство россиян выделят на новогодние подарки до 10 тыс. рублей

От 10 тыс. рублей планируют потратить на подарки 16% опрошенных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Семь из десяти россиян собираются потратить на новогодние подарки близким не более 10 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В целом большинство россиян (70%) готовы тратить на новогодние подарки близким не более 10 000 рублей. При этом уложиться в сумму до 2 000 рублей планируют 21% респондентов", - отмечается в исследовании.

От 2 001 до 5 000 рублей на подарки близким планируют потратить четверть россиян (26%), от 5 001 до 10 000 - 23%, от 10 001 до 15 000 рублей - 10%, от 15 001 до 20 000 рублей - 4%, более 30 000 рублей - 2%, поделились аналитики.

По данным опроса, больше половины (51%) россиян однозначно планируют наряжать елку и украшать дом к Новому году. Еще 22% сделают это, "если будет настроение". Не планируют украшать дом 14% опрошенных, а 13% пока не приняли решение. Наиболее активными в желании украсить дом оказались россияне в возрасте 35-44 лет (60%), что может быть связано с наличием в семье маленьких детей.

Среди регионов России самое новогоднее настроение зафиксировано в Уральском федеральном округе, где наряжать дома елку планируют 71% опрошенных. В то же время в Санкт-Петербурге (32%) и на Дальнем Востоке (27%) желающих украшать дом заметно меньше, сказано в исследовании.

Треть тех, кто планирует украшать дом и наряжать елку, сделают это в середине декабря (33%), еще 32% - за неделю до Нового года, а 19% - уже украсили дом, говорится в тексте.

В опросе приняли участие 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет.