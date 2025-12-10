Глава Coinbase прогнозирует рост биткойна до $1 млн к 2030 году

Криптовалюта обладает большим потенциалом, отметил Брайан Армстронг

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор одной из крупнейших криптовалютных платформ в мире Coinbase Брайан Армстронг прогнозирует рост биткойна до $1 млн к 2030 году, несмотря на текущую волатильность криптовалюты, которая потеряла примерно 30% стоимости по сравнению с недавним максимумом.

"Я думаю, что криптовалюта обладает большим потенциалом роста. <...> Я по-прежнему считаю, что к 2030 году биткойн будет стоить миллион долларов", - сказал Армстронг в интервью эмиратскому изданию The National на полях экономического форума Abu Dhabi Finance Week.

По словам главы Coinbase, основанной в США в 2012 году, инвесторы не должны придавать большого значения краткосрочным колебаниям рынка криптовалют, поскольку биткойн остается наиболее доходным активом последнего десятилетия. "В краткосрочной перспективе криптовалюта воспринимается как рисковый актив, но за последние 10 лет биткойн был лучшим по доходности", - подчеркнул он.

1 декабря биткойн пережил одно из самых серьезных дневных падений, потеряв 6% своей стоимости. Волну продаж спровоцировали инвесторы, закрывшие позиции на $1 млрд. Котировки биткойна опускались ниже $84 тысяч, однако потом вернулись к отметке $90 тысяч.

Массовая распродажа последовала за самым крупным за четыре года месячным снижением биткойна в ноябре, когда криптовалюта подешевела на $18 тысяч. Незадолго до этого курс биткойна достиг исторического максимума - свыше $126 тысяч. С октября криптовалюта потеряла около 30% стоимости.