В ДВФУ сообщили о плюсах использования ИИ в морских портах

В частности, искусственный интеллект помогает сократить операционные расходы на 5%, отметили в университете

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Использование разработанной в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) модели искусственного интеллекта для оптимизации логистики в морских портах позволяет сократить операционные расходы стивидорных компаний на 5%. Об этом ТАСС сообщил проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

Разработка, созданная в ДВФУ и апробированная на базе Дальневосточного центра искусственного интеллекта, оптимизирует хранение и использование контейнеров (включая пустые), а также внутреннюю логистику на территории порта. Алгоритмы ИИ позволяют существенно сократить сопутствующие расходы, что становится весомой экономией при больших объемах грузооборота. Проректор отметил, что технология уже внедряется за рубежом.

"Сотрудничество ДВФУ, "Сбера" и Ханойского государственного университета помогло адаптировать нашу модель ИИ к вьетнамскому языку. Совместный Российско-вьетнамский Центр искусственного интеллекта стал платформой для экспорта российской технологии в СРВ. На данный момент наибольший отклик разработка вызвала у коллег из развитого портового города Хошимин. К нам поступило предложение от финансово-промышленной группы Южного Вьетнама разработать сетевую образовательную программу на базе одного из университетов Хошимина", - рассказал Власов, уточнив, что модель ИИ позволяет сократить операционные расходы стивидорных компаний на 5%.

По его словам, ДВФУ готов стать оператором совместной образовательной программы для абитуриентов из России и Вьетнама совместно с заинтересованным бизнесом, которому требуются конкретные специалисты.

Университет приглашает компании участвовать в расширении этого проекта. Необходимую аналитику для работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе может предоставить Научно-образовательный центр прикладного востоковедения Восточного института ДВФУ. В рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" центр готовит аналитические доклады и разрабатывает механизмы для бизнеса и государства, ориентированные на развитие экономического и технологического сотрудничества в Азии, а также расширение логистических возможностей и обмен практиками в сфере ИИ.