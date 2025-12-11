"Сбер": рынок токенов может достигнуть 13 трлн рублей к 2030 году

У России есть все шансы занять ведущие позиции в токинезации, говорит директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Сергей Попов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский рынок токенизированных активов может достигнуть 13 трлн рублей к 2030 году. Такой прогноз приводится в отчете Центра блокчейн "Сбера" и консалтинговой компании Strategy Partners (имеется в распоряжении ТАСС) в преддверии международной конференции "FI Day. ИИ & Блокчейн".

"В оптимистичном сценарии рынок токенов в России к 2030 году может достигнуть 13 трлн рублей. Благодаря технологическим компетенциям, развитой финансовой инфраструктуре и значимому месту в мировой экономике у России есть все шансы занять ведущие позиции в токенизации, в том числе через активное взаимодействие с партнерами по БРИКС", - приводятся в отчете слова директора дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Сергея Попова.

В отчете указано, что в виде токенов могут быть представлены любые финансовые и нефинансовые активы - облигации, денежные и инвестиционные фонды, международные платежи, акции, предметы искусства, недвижимость, деривативы. В России рынок токенизации развивается по пути создания изолированных экосистем, когда обращение активов ограничено рамками отдельных платформ.

"Преодоление данного ограничения может существенным образом сказаться на увеличении объемов рынка. Дополнительным драйвером роста может стать создание национального стейблкойна как базового инструмента для расчетов, экспорта и импорта, привлечения инвестиций и способа повысить общую ликвидность рынка", - пишут авторы документа.

По их мнению, токенизация создает преимущества для всех основных групп стейкхолдеров на финансовом рынке, повышая доверие. Инвесторы могут диверсифицировать портфель инвестиций и выйти на глобальные рынки, бизнес и корпорации - получить новые каналы для привлечения капитала, государство и регуляторы - создать систему прозрачного и автоматизированного контроля.

Как указано в отчете, будущее российского рынка токенизации во многом будет определяться скоростью развития регуляторной среды. "Сбер" предлагает распространять практику токенизации на новые активы, развивать публичные блокчейны и синхронизировать правила с глобальными стандартами.