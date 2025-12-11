Запуск одного из крупнейших ЦОД в Сибири перенесли на лето 2026 года

Объем инвестиций составил 1,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Компания "Альфа-финанс" планирует ввести в эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) "Сибирь" в Новосибирской области в марте 2026 года, а полный запуск запланирован на июль, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития региона. Ранее объект называли одним из самых ожидаемых в 2025 году.

"Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на март 2026 год, полный запуск - июль 2026 год. Общий объем инвестиций - 1,8 млрд рублей. Инвестор прогнозирует, что объем будет увеличен", - сообщили в пресс-службе.

Новосибирская область и "Альфа-финанс" договорились о строительстве дата-центра в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) региона в 2022 году на площадке Петербургского международного экономического форума. Генеральный директор фирмы Мария Бейлиш заявляла, что ЦОД будет одним из крупнейших в Сибири, он вместит 1,8 тыс. стойко-мест для IT-оборудования. В проекте предполагалось использовать оборудование российского производства и самые актуальные решения в части холодоснабжения и систем бесперебойного электропитания. Изначально запуск объекта планировался в 2024 году. Впоследствии в Минэкономразвития региона называли объект в числе самых ожидаемых к вводу в течение 2025 года.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области является крупнейшим индустриальным парком Сибири. Его площадь составляет более 1 тыс. га.