"Авито": маляры чаще других готовы к переезду ради работы

Как указано в исследовании, такие специалисты в среднем хотят получать 136 651 рублей в месяц

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Маляры возглавляют рейтинг специалистов, готовых сменить город ради работы. Их зарплатные ожидания составляют 130 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют результаты исследования "Авито работы", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Специалисты сравнили данные платформы за осень 2025 года с аналогичным периодом прошлого года и выяснили, что маляры возглавляют рейтинг специалистов, готовых сменить город ради работы - количество их резюме с отметкой о возможности переезда за год увеличилось на 80%. Средние зарплатные ожидания таких кандидатов составили 136 651 рубль в месяц", - говорится в результатах.

На втором месте - электромонтажники, количество их резюме с готовностью к переезду увеличилось на 74%. Средние зарплатные ожидания составили 137 029 рублей в месяц. Замыкают тройку монтажники - соискателей на эту позицию за год стало больше на 63%, в среднем они ожидали получать около 151 746 рублей в месяц.

В целом по России число резюме кандидатов, указавших готовность к переезду, увеличилось на 15% за год.

"Работодатели активно ищут квалифицированных рабочих специалистов по всей стране, и соискатели реагируют: чаще отмечают готовность переехать, чтобы расширить возможности трудоустройства. По нашим данным, мобильность растет быстрее всего среди соискателей в Ямало-Ненецком АО (+29%), Мурманской области (+25%) и Хакасии (+24%). Во многих регионах России запускаются и строятся крупные инфраструктурные проекты, соискатели, задействованные в строительстве или промышленности, все чаще указывают в резюме готовность к переезду. Для ряда специалистов релокация сейчас становится реальным способом выйти на более стабильную занятость и повысить доход", - приводятся в сообщении слова директора категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито работы" Андрея Кучеренкова.