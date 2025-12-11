В аэропортах Сургута и Тюмени задерживаются девять рейсов

Росавиация ранее сообщала о временных ограничениях на прилет и вылет в некоторых аэропортах России

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Задержка девяти рейсов на прилет и вылет произошла в аэропортах Тюмени и крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте. Время задержки колеблется от нескольких до более шести часов.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на прилет и вылет в некоторых аэропортах России.

По данным онлайн-табло, задерживается прибытие рейсов из Москвы и Минеральных Вод в Тюмень, а также вылет из Тюмени в Москву. Кроме того, задержаны самолеты из Сургута в Уфу, Москву и Санкт-Петербург, а также прибытие рейсов из Москвы и Баку в Сургут.

Так, вылет рейса из Сургута в Уфу задержан более чем на шесть часов, в Москву (Шереметьево) - как минимум на два часа, еще один рейс в Москву (Шереметьево) - более чем на пять часов, а прибытие рейса из Баку задержано более чем на девять часов. В свою очередь, в Тюмени вылет рейса в Москву (Внуково) задерживается свыше чем на три с половиной часа, а прибытие рейса из Москвы (Внуково) в Тюмень - более чем на четыре часа. Кроме того, в аэропорту города Ханты-Мансийска - административном центре ХМАО - Югры - на сутки, до 12 декабря, задержаны вылет и прибытие рейсов из Москвы и в Москву.