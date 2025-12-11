Посол РФ: документы о строительстве АЭС во Вьетнаме проходят согласование

Следующим этапом станет подготовка технико-экономического обоснования проекта, сообщил Геннадий Бездетко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия и Вьетнам проходят этап согласования межправительственных соглашений по строительству АЭС в южноазиатской стране. Об этом сообщил "Известиям" посол РФ в Ханое Геннадий Бездетко.

"Идут переговоры, заключаются профильные межправительственные соглашения. У нас "Росатом" не начинает работать ни по одному энергообъекту за рубежом, пока не будут подписаны профильные межправительственные соглашения. Вот сейчас этот документ находится на стадии согласования. Когда согласуется, будет переход на другой этап - подготовку технико-экономического обоснования проекта", - сказал он.

Проект АЭС "Ниньтхуан-1" был возобновлен после восьми лет приостановки. Пауза была связана с финансовыми проблемами, снижением потребности в электроэнергии и уменьшением цен на ее природные источники, напомнили в издании.

"Страна развивается, стране нужны именно технологии. Поэтому мы подготовили уже где-то 300 [вьетнамских] специалистов в области атомной энергии", - рассказал Бездетко.

В январе по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Ханой было принято совместное российско-вьетнамское коммюнике. В документе говорилось, что Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ, а также продукты его переработки. Тогда стороны подтвердили намерение развивать новые энергетические проекты.