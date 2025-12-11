На Херсонщине намерены открыть производство косметического сырья

Общий объем инвестиций в проект может составить около 300 млн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Инвестор из Москвы намерен создать в Херсонской области завод по переработке натурального сырья и розливу парфюмерно-косметической продукции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Ранее директор Фонда развития промышленности Херсонской области Михаил Панченко сообщал, что один из потомков русской аристократии, проживающий во Франции, намерен наладить производство линейки косметологических брендов, в том числе духов в Херсонской области. Как пояснили ТАСС в пресс-службе инвестора, инициатива создания проекта зародилась в Москве, финансированием будет заниматься российская сторона, однако для улучшения качества продукции взаимодействие с французскими специалистами действительно было налажено.

"Производственная площадка войдет в проект инновационного парфюмерного кластера, формирующего производственную, образовательную инфраструктуру и научную базу в сфере парфюмерии и косметики. В рамках проекта планируется сотрудничество с партнерами во Франции, направленное на изучение и адаптацию исторического европейского опыта и возрождение дореволюционных традиций российского парфюмерно-косметического образования", - сказали в пресс-службе.

Общий объем инвестиций в проект, реализуемый в Херсонской области, может составить около 300 млн рублей, сейчас инициатива проходит первичные согласовательные и подготовительные процедуры. Как уточнила инвестор, 1,5 года потребуется на застройку и запуск завода, два - на закладку и получение первого урожая растительного материала. "В целом на реализацию проекта до полной нагрузки уйдет где-то 4-5 лет. Параллельно у нас будет работа с частными фермерскими хозяйствами выращивающие органическое сырье Херсонской области и близлежащих регионов таких как Крым, Ростовская область и Краснодарский край", - рассказала она.