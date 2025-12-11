Роскачество сертифицировало первый веганский энергетик

Речь о напитке со вкусом клюквы и барбариса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Роскачество выдало первый веганский сертификат на энергетик. Его получила продукция со вкусом клюквы и барбариса, сообщили ТАСС в организации.

"Орган по сертификации "Роскачество - Веган" впервые присвоил веганский сертификат на безалкогольный тонизирующий энергетический напиток", - говорится в сообщении.

Сертификат подтверждает, что продукция соответствует ГОСТу, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и пригодных для вегетарианцев и веганов ингредиентов, включая маркировку и заявления.

Производитель, прошедший сертификацию в органе по сертификации "Роскачество - Веган", имеет право маркировать свою продукцию национальным знаком для растительной продукции, отметили в организации.