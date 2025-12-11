В Positive Technologies отметили улучшение реагирования компаний на уязвимости

Количество "дыр" в защите, которые исправили в течение 30 дней после выявления, выросло на 15%, сообщили в ИБ-компании

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компании в мире в 2025 году стали на 10% быстрее реагировать на первые оповещения о найденных у них уязвимостях, "отношение вендоров продолжает меняться в лучшую сторону", сообщили ТАСС в ИБ-компании Positive Technologies.

Помимо этого, количество "дыр" в защите, которые были исправлены в течение 30 дней после обнаружения, выросло на 15%, а тех, что потребовали до 60 дней на закрытие - уменьшилось на 20%.

Всего только Positive Technologies в 2025 году нашла порядка 450 уязвимостей нулевого дня (о которых в компаниях могут еще не знать - прим. ТАСС), 9% из которых были критичными, как в софте, так и в оборудовании российских и иностранных вендоров. Это в почти четыре раза больше, чем 114 уязвимостей, обнаруженных в 2024 году.

При этом в компании замечают, что выявили больше "дыр" не только из-за того, что их в принципе стало больше, но еще и из-за "смещения исследовательского фокуса на еще более активный поиск".

Positive Technologies отмечает увеличение числа уязвимостей именно в российских решениях в три раза по сравнению с 2024 годом, их стало 30% от числа выявленных компанией в мире. "Мы прогнозируем дальнейший рост количества уязвимостей в отечественном ПО", - признают исследователи.