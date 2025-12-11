Лишь 7% опрошенных инвесторов РФ пользуются ИИ для инвестиций

По данным опроса "БКС мир инвестиций", в инвестиционных задачах искусственный интеллект пока остается нишевым инструментом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Каждый пятый инвестор осознанно пользуется ИИ-сервисами в жизни, но для инвестиций их применяют лишь 7% респондентов. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного "БКС мир инвестиций", который есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно данным исследования, каждый пятый (22%) из числа опрошенных целенаправленно пользуется специализированными ИИ-сервисами (ChatGPT, Qwen, DeepSeek и прочими аналогами). При этом почти 8 из 10 (78%) не являются активными пользователями ИИ в повседневной жизни: 43% не используют ИИ, еще 36% сталкиваются с ним только внутри поисковой выдачи (Яндекс/Google)", - отмечается в результатах опроса.

При этом, по данным опроса, в инвестиционных задачах ИИ пока остается нишевым инструментом. "Для помощи в сфере финансов его используют 7% опрошенных. Среди более состоятельных клиентов с активами от 2 млн рублей вовлеченность выше: специализированными ИИ-сервисами пользуются 24% из них (против 19% в группе до 2 млн рублей), а для инвестиций ИИ применяют 8% (против 5% в менее состоятельной группе)", - говорится в результатах опроса.

Среди тех, кто определился с прогнозом, 61% инвесторов ждут роста рынка в ближайшие шесть месяцев, 26% ожидают "боковик" и 14% допускают снижение. 11,5% затруднились с ответом, причем среди более состоятельных доля неопределившихся ниже (8,7% против 14,2% в сегменте инвесторов с активами до 2 млн рублей). В среднем ожидаемая динамика рынка на горизонте полугода оценивается примерно в +10%, при этом около 11% инвесторов ждут более резкого роста - на 30% и более.

Опрос также показал различия в базовом приоритете стратегий. В сегменте инвесторов с портфелем ниже 2 млн рублей ответы распределились почти поровну между фокусом на рост капитала при готовности принимать рыночный риск (48%) и фокусом на сохранность и предсказуемый результат (52%), то есть консервативные инструменты. Среди клиентов с активами от 2 млн рублей заметно сильнее выражен приоритет защиты капитала: 61% выбирают стратегию с акцентом на сохранность и стабильность (против 39%, ориентированных на более активный рост и агрессивные стратегии).

В опросе принимало участие порядка 2 тыс. респондентов, исследование проводилось с 3 по 5 декабря.