Резидент ТОР "Камчатка" в 2026 году построит новый ГОК

Он появится на территории Озерновского золоторудного месторождения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" компания "СиГМА" в 2026 году построит горно-обогатительный комплекс на территории Озерновского золоторудного месторождения. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект инвестируется более 8,8 млрд рублей, создается 252 рабочих места для жителей региона, сообщили ТАСС в корпорации.

"Получение статуса резидента ТОР "Камчатка" является важным этапом для реализации проекта. Преференциальный режим создает условия для оптимизации затрат и ускорения строительства горно-обогатительного комплекса. Это решение соответствует стратегическим задачам нашей группы по развитию производственных активов на Дальнем Востоке", - цитирует пресс-служба слова генерального директора управляющей компании ГК "Золотой актив" (куда входит "СиГМА") Андрея Колесникова.

Уточняется, что основные средства будут направлены на разработку карьеров, приобретение спецтехники и автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления и управления горнотранспортным комплексом, а также организацию вахтового поселка со спортивной площадкой. ГОК будет построен в 2026 году.

На ТОР "Камчатка" реализуется более 140 проектов с общим объемом инвестиций порядка 250 млрд рублей, создается около 15 тыс. рабочих мест. Бизнес фактически вложил в экономику региона более 110 млрд рублей, создал 10 тыс. рабочих мест, 55 проектов уже выведены на операционную стадию.