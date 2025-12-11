"Известия": иностранные компании готовы инвестировать в проекты на Севморпути

В Минвостокразвития также сообщили газете, что совокупный объем грузоперевозок по СМП по состоянию на ноябрь составляет 33,5 млн тонн

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Расширение добычи нефти и газа в Арктической зоне повышает интерес иностранных компаний к использованию Северного морского пути (СМП) и вложениям в арктические проекты. Об этом сообщили в Минвостокразвития "Известиям".

"Совокупный объем грузоперевозок по Северному морскому пути по состоянию на ноябрь 2025 года составляет 33,5 млн т. Интерес зарубежных стран (КНР, Индия и другие) к использованию СМП в качестве международного транспортного коридора растет. Кроме того, зарубежные инвесторы, грузовладельцы и потребители рассматривают возможность инвестиций в развитие арктических производственных проектов и проектов по развитию портовой инфраструктуры", - заявили в Минвостокразвития.

Сейчас действуют межправительственные российско-китайская и российско-индийская комиссии по совместному использованию СМП, стороны обмениваются бизнес-миссиями, напомнили в газете.