Рекордный ввоз иномарок через Приморье зафиксировали в октябре и ноябре

В связи с повышенной нагрузкой пограничные переходы работали в усиленном режиме, отметили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Объем ввоза импортных автомобилей в Россию через Приморский край побил рекорды в октябре и ноябре перед увеличением утилизационного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

"В октябре ввоз автомобилей через порт Владивосток вырос практически на четверть по сравнению с сентябрем и на треть по сравнению с октябрем прошлого года. Через сухопутную границу в Приморском крае также было перевезено рекордное количество иномарок - почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так что склады временного хранения оказались переполнены. В ноябре объемы поставок превысили рекордный уровень октября", - указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с повышенной нагрузкой пограничные переходы работали в усиленном режиме. Спрос увеличился на автомобили, которые ранее ввезли с целью перепродажи.

"В Приморском крае в октябре продажи подержанных автомобилей выросли на 13% по сравнению с октябрем 2024 года, положительная динамика наблюдалась третий месяц подряд. С начала года предложение машин на вторичном рынке выросло почти в 1,5 раза, в результате цены на них снизились на 8,8%", - сказано в сообщении.