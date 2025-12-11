"Уральские авиалинии" корректируют расписание полетов из-за ограничений в аэропортах

По данным пресс-службы, вынужденную посадку на запасные аэродромы совершили пять самолетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" корректирует расписание полетов из-за ограничений в аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на прилет и вылет в ряде аэропортов России, в частности, в московских Внуково и Домодедово, а также Жуковском.

"По причине введенных ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла (Домодедово и Жуковский) "Уральские авиалинии" вынужденно осуществляют корректировку суточного плана полетов. Время вылета рейсов по маршрутам: U6-264 Екатеринбург - Домодедово, U6-262 Екатеринбург - Домодедово, U6-272 Екатеринбург - Домодедово, U6-168 Калининград - Домодедово, U6-9583 Домодедово - Уфа и U6-171 Домодедово - Сочи перенесено на более позднее, они ожидают снятия ограничений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вынужденную посадку на запасные аэродромы совершили пять самолетов: в Нижний Новгород ушли рейсы U6-2426 Худжанд - Жуковский, U6-2910 Ош - Домодедово, U6-2442 Душанбе - Жуковский, а в Самару: U6-2772 Самарканд - Домодедово и U6-2462 Ташкент - Жуковский.