"Авто.ру оценка": средняя цена авто из КНР в России обновила двухлетний минимум

Стоимость впервые с августа 2023 года оказалась ниже 2 млн рублей, отмечается в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Средняя цена подержанных китайских авто в РФ в ноябре снизилась до 1,98 млн рублей и впервые с августа 2023 года оказалась ниже 2 млн рублей, говорится в исследовании "Авто.ру оценка" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"На федеральном уровне средняя цена подержанных автомобилей китайских марок опустилась за месяц на 1%, до 1,98 млн рублей и впервые с августа 2023 года оказалась ниже двух миллионов", - сказано в исследовании.

При этом отмечается, что в группе подержанных европейских, японских и корейских автомобилей также зафиксировано снижение. Так, в ноябре средняя цена на такие авто снизилась почти на 30 тыс. рублей и достигла 2,16 млн рублей, последний раз на этом уровне она была почти два года назад - в январе 2023 года.

Средняя стоимость подержанных отечественных машин за прошедший месяц практически не изменилась и сохранилась на уровне 690 тыс. рублей.

В ноябре самое большое падение средней стоимости (на 3%) среди подержанных моделей показали Volvo S60 2-го поколения (1,04 млн рублей), Haval Jolion (1,95 млн рублей), Exeed LX (1,8 млн рублей) и Kia Rio 4-го поколения (1,45 млн рублей).

По итогам месяца снижение цен отмечается более чем в 60 регионах, а наибольшее падение (свыше 6%) - в Кировской области (1,01 млн рублей). При этом Московский регион сохранил самую высокую среднюю стоимость подержанного авто в стране (2,55 млн руб.), которая почти не изменилась.