Исследование: каждый третий автосервис РФ в 2025 году сталкивался с подделками

По данным исследования агентства Gruzdev Analyze и международной сети автосервисов Fit Service, моторные масла и ГСМ сохраняют лидерство по распространенности подделок

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около трети всех автосервисов России в 2025 году столкнулись с поддельными автозапчастями, говорится в исследовании агентства Gruzdev Analyze и международной сети автосервисов Fit Service.

"Около трети всех автосервисов России по-прежнему сталкиваются с низкосортом, что говорит об огромной латентной доле подделок среди запчастей, покупаемых потребителями самостоятельно", - сказано в исследовании.

В нем также отмечается, что доля автосервисов в РФ, столкнувшихся с подделками, выросла до максимума в 37% в 2024 году, однако в 2025 году этот показатель снизился до 32%.

Моторные масла и ГСМ сохраняют лидерство по распространенности подделок: в 2025 году проблему отметили 48% специалистов, что ниже рекордных 54% в 2024 году, но существенно выше уровня 2023 года (31%). На втором месте остаются фильтры (32%), также демонстрирующие небольшое снижение после резкого роста, а доля поддельных деталей подвески и рулевого управления составила 17%, что выше показателя двухлетней давности.

По данным экспертов исследования, проблема использования подделок сохраняется из-за их высокой технологической доступности и устойчивого спроса со стороны большого парка автомобилей. "Использование поддельных технических жидкостей и компонентов ускоряет износ и приводит к выходу из строя ключевых узлов автомобиля, превращая плановое обслуживание в сложный ремонт. Проблема подделок, помимо других факторов, также влияет на рост доли дорогостоящих ремонтов и увеличение средних чеков в автосервисах", - предупреждают эксперты.

Согласно данным исследования, за последние пять лет в РФ наиболее значительно выросла доля ремонтов дороже 20 тыс. рублей. В 2025 году такие визиты составили 16%, то есть каждый шестой заезд в сервис обходится владельцу в сумму свыше этой отметки.