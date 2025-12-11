ФАО ООН: РФ может служить образцом по вовлеченности женщин в сельское хозяйство

Женщины составляют большинство занятых в аграрном секторе страны, отметил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия может служить образцом для других стран в части уровня вовлеченности женщин в работу сельскохозяйственного сектора, в том числе на руководящих позициях и в агробизнесе, а также внести весомый вклад в программы ООН по поддержке проживающих в сельской местности женщин. Об этом ТАСС рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

"Россия может внести весомый вклад в программы ФАО по поддержки сельских женщин, делясь опытом внедрения современных технологий, государственной поддержки фермерства, в том числе женского, и развивая женское предпринимательство в сельской местности, что способствует экономическому развитию и повышению уровня жизни селян. Например, в России распространены семейные фермы, где женщины играют ключевую роль в управлении и производстве, что может стать моделью для других стран", - отметил он.

Он добавил, что женщины в РФ составляют большинство занятых в аграрном секторе страны, причем в обрабатывающих отраслях и в торговле это большинство можно назвать квалифицированным - свыше двух третей. При этом средний уровень образования этих женщин выше, чем у мужчин - более половины из них имеют высшее образование.

"С учетом того, что по предложению ФАО Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 году Международным годом женщины-фермера, рассчитываем, что этот год позволит ФАО найти новые формы взаимодействия с Российской Федерацией для поддержки сельских женщин во всем мире, расширения их прав и возможностей и признания роли в обществе", - добавил Кобяков.