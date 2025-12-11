Магаданская область расширит перечень продуктов под тарифным регулированием

Планируется, что это произойдет в начале 2026 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов анонсировал расширение перечня продуктов питания, которые будут попадать под тарифное регулирование. Планируется, что это произойдет в начале 2026 года, сообщил глава региона в ходе прямой линии.

"Дал поручение, думаю, что с Нового года [начнем расширение перечня]. Министерство сельского хозяйства говорило "не надо, это же рынок", но рынок должен быть цивилизованным. Если кто-то наглеет на этом рынке, то надо ставить на место. Будет тарифное регулирование по большему перечню продуктов", - сказал Носов.

В Магаданской области действует государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания через установление предельных розничных торговых надбавок, что помогает сдерживать рост цен в регионе с высокой стоимостью логистики. Предельные надбавки применяются к ключевым продуктам первой необходимости, таким как рис шлифованный весовой, свежий картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.