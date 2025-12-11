Аэропорт Внуково изменил расписание полетов из-за ограничений

Аэропорт рекомендовал пассажирам уточнять время вылета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Внуково предупредил об изменениях в расписании полетов на фоне введения временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом аэропорт сообщил в своем Telegram-канале.

"Из-за ограничений использования воздушного пространства минувшей ночью, введенных для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, внесены изменения в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

Аэропорт рекомендовал пассажирам уточнять время вылета на онлайн-табло, в Telegram-боте или по телефону справочной аэропорта. Во Внуково подчеркнули, что авиакомпании информируют обо всех изменениях в расписании.

"Обеспечение безопасности полетов - наш безусловный приоритет", - отметили в авиагавани.