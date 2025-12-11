"Агроэкспорт": Россия за девять месяцев увеличила экспорт сала более чем на треть

Драйвером роста стал экспорт сала из РФ в Белоруссию

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - сентябре 2025 года нарастила экспорт сала на 38% в стоимостном выражении и на 12% в физическом, до 13 тыс. тонн на сумму почти $19 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт".

"За 9 месяцев 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки 13 тыс. тонн сала на почти $19 млн. По сравнению с тем же периодом 2024 года экспорт увеличился на 12% в натуральном выражении и 38% - в стоимостном", - говорится в сообщении.

Драйвером роста стал экспорт сала из России в Белоруссию. Так, поставки увеличились в физическом выражении на 4% и на 29% в денежном, до более 10 тыс. тонн на почти $15 млн.

"Агроэкспорт" также сообщает, что в пятерку крупнейших стран - импортеров сала из России в стоимостном выражении входят Белоруссия, Монголия, Армения, Казахстан и Вьетнам.

"Максимальный объем экспорта за всю историю наблюдений был достигнут в 2023 году, когда Россия поставила на зарубежные рынки сала на сумму почти $25 млн", - уточнили в федеральном центре.