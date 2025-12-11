ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Временные ограничения сняты в шести аэропортах России

Самолеты принимают и выпускают
05:15
обновлено 05:22
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Тамбова и Ярославля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас, Махачкала (Уйташ), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

  

