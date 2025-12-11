Временные ограничения сняты в шести аэропортах России
Редакция сайта ТАСС
05:15
обновлено 05:22
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Тамбова и Ярославля, сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас, Махачкала (Уйташ), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.