Временные ограничения сняты в шести аэропортах России

Самолеты принимают и выпускают

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Тамбова и Ярославля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас, Махачкала (Уйташ), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.