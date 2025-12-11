Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 самолетов, следовавших в Москву

Пассажиры ожидают вылет на бортах или в терминале

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Нижнего Новгорода на фоне ограничений на полеты в Москве принял 15 рейсов, следовавших в столицу России, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял 15 самолетов, следовавших в столицу. В соответствии с решениями экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылет на бортах или в терминале. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В аэропорту установлены питьевые фонтанчики и дополнительные кулеры с питьевой водой, выдан мягкий инвентарь (пуфы, матрасы).

Утром в четверг ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах московского авиаузла - Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево - были сняты, сообщили в Росавиации.