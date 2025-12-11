Джекпот национальной лотереи США Powerball достиг $1 млрд

Победителя могут объявить уже в ближайшую субботу, когда состоится следующий розыгрыш

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Джекпот одной из самых популярных американских лотерей Powerball достиг $1 млрд. Об этом сообщается на сайте розыгрыша.

В среду очередной тираж лотереи не выявил победителя, после чего джекпот Powerball вырос до $1 млрд. Отмечается, что победитель может быть объявлен уже в ближайшую субботу, когда состоится следующий розыгрыш.

Крупнейший в истории лотереи Powerball джекпот в размере $2,04 млрд был разыгран 7 ноября 2022 года. Победителем тогда стал житель Калифорнии Эдвин Кастро, который после уплаты налогов на руки получил чуть менее $1 млрд.