На Чукотке увеличат выплаты в рамках нацпроекта "Семья"

Изменения планируют внести с 1 января 2026 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Размер выплат, предоставляемых гражданам в рамках нацпроекта "Семья", будет увеличен на Чукотке с 1 января 2026 года в соответствии с ростом величины прожиточного минимума в регионе. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"Основой для индексации стал рост детского прожиточного минимума до почти 48 тыс. рублей. Это напрямую повлияет на увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка, которая теперь составит порядка 96 тыс. рублей. Данную меру поддержки предоставляет Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения. Существенно вырастет и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его размер дифференцирован и может составлять 23 974, 35 961 или 47 948 рублей в зависимости от среднедушевого дохода семьи, что обеспечивает адресный и справедливый подход к поддержке", - рассказали в правительстве Чукотки.

Также увеличены выплаты на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи. Для ребенка в возрасте до 14 лет сумма составит около 48 тыс. рублей, а для подростков от 55 тыс. рублей в месяц.

По данным окружного правительства, число многодетных семей на Чукотке составляет порядка 1 200. Из них почти 100 семей воспитывают пять и более детей.