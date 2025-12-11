Эксперт Федоров: спор о скидках должен зеркально отразиться на банках

Российские банки строят закрытые экосистемы, отметил председатель совета по развитию электронной торговли ТПП РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Спор между банками и маркетплейсами должен привести к симметрии. Если банки требуют открытости от онлайн-платформ, то они, в свою очередь, тоже должны открывать свои экосистемы. Таким мнением с ТАСС поделился председатель совета по развитию электронной торговли ТПП РФ Алексей Федоров.

"Спор о скидках на маркетплейсах можно повернуть и в сторону банков. Если говорить о равном доступе к платформам, то экосистемы банков тоже должны открываться", - сказал он.

По словам эксперта, российские банки строят закрытые экосистемы. В них есть собственные скидки, бонусы и преференции. Так, например, бонусы Сбербанка "Спасибо" начисляются только держателям зеленых карт. Скидки на сторонние сервисы и пониженные ставки по ипотеке доступны только зарплатным клиентам.

Как отметил Федоров, банки могли бы начислять кешбэк при оплате картами других организаций или давать скидки на страховки и мобильную связь всем клиентам, а не только своим. Кроме того, банки могли бы показывать в приложениях не только свои сервисы, но и предложения всех участников рынка, подходящих по понятным критериям.

Эксперт подчеркнул, что текущий конфликт между банками и маркетплейсами не должен закончиться частными решениями. Необходимы системные изменения в законе о банковской деятельности. "Любые ограничения для экосистем маркетплейсов можно обсуждать только в одном случае: если банки, включая Сбер, откажутся от своих экосистем и продадут активы в e-commerce, телеком-услугах, строительстве и других смежных сферах", - поделилися Федоров.