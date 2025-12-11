Екатеринбург и Новосибирск стали лидерами по покупке цифровых товаров

На витрине в "Покупках Mail" наиболее популярным, в частности, остается пополнение кошелька Steam

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга, Новосибирска и Ростова-на-Дону стали самыми активными за 2025 год по пополнению игровых кошельков, оплате онлайн-игр и других цифровых сервисов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Почты Mail" со ссылкой на данные аналитиков.

"Почта Mail" представила результаты исследования покупательской активности в сфере цифровых товаров за 2025 год. По данным аналитиков, лидерами по пополнению игровых кошельков и оплате зарубежных сервисов стали Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на витрине цифровых товаров в "Покупках Mail" наиболее популярными остаются пополнение кошелька Steam, покупка внутриигровой валюты в Fortnite и оплата подписки ChatGPT. По данным аналитиков, мужчины чаще пополняют игровые сервисы Steam и оплачивают ChatGPT, а женщины - Fortnite. Основной объем пополнений формируют молодые пользователи в возрасте от 14 до 25 лет - они составляют 70% всех операций, при этом около половины этой группы молодежь 18-20 лет.

Рейтинг сформирован на основе пользовательских визитов и активности внутри сервиса.