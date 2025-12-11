"Авито недвижимость": аренда жилья за год подешевела в 19 городах России

Средняя стоимость долгосрочной аренды в ноябре 2025 года составила 35,3 тыс. рублей в месяц, сообщили в сервисе

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ставки долгосрочной аренды на жилье в ноябре 2025 года снизились в 19 крупных городах РФ в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Заметнее всего аренда подешевела в Москве, сообщили ТАСС в "Авито недвижимость".

"Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России в ноябре 2025 года составила 35,3 тыс. рублей в месяц - это на 1,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с ноябрем 2024 года стало дешевле снять квартиру в Москве (-15%), Краснодаре (-13%), Туле (-12%), Челябинске и Екатеринбурге (-11% в каждом), а также еще в 14 городах страны", - отмечается в сообщении.

За месяц цены на аренду снизились на 3%: сильнее всего в Барнауле (-11%), Астрахани (-10%), Волгограде, Калуге (-9% в каждом) и Калининграде (-8%). В Москве к октябрю аренда подешевела на 4%, в Санкт-Петербурге - на 3%.

По итогам ноября 2025 года самым большим интересом пользовались однокомнатные квартиры: доля таких объектов в структуре спроса составила 57%. Реже россияне смотрели двухкомнатные квартиры (35%), студии (20%) и трехкомнатные квартиры (8%). Год к году интерес к долгосрочной аренде увеличился в Туле (+36%), Екатеринбурге (+31%), Краснодаре (+30%), Ижевске (+19%) и Перми (+8%).

"В этом году сегмент долгосрочной аренды квартир гораздо ровнее прошел осенний пик спроса на жилье. Мы не наблюдали такого всплеска медианной цены, как в 2024 году. Тогда цены вернулись в норму только к январю, после чего последовало долгосрочное снижение в ряде локаций. В этот раз откат произошел гораздо быстрее, и уже в ноябре мы увидели ту же цену предложения, как до высокого сезона. Это объясняется и ростом числа объектов - не было дефицита, пользователи могли выбирать из большого количества вариантов, - и отсутствием сильного перетока с рынка купли-продажи. На фоне охлаждения экономики многие предпочли продлить контракты с текущими арендодателями, чтобы не тратить деньги на переезд, оплату услуг риелтора и новый залог", - прокомментировал ТАСС руководитель категории долгосрочной аренды "Авито недвижимости" Константин Каменев.

По данным аналитиков, в ноябре дешевле всего снять квартиру можно было в Кирове и Ульяновске (по 23 тыс. рублей), Иванове (24 тыс. рублей), Саратове, Брянске и Ставрополе (по 25 тыс. рублей). Самые высокие средние цены отмечались в Москве (77 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (45 тыс. рублей), Сочи (40 тыс. рублей), Казани (38 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (37 тыс. рублей) и Калининграде (36 тыс. рублей).