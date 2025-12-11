Аэропорт Пулково начал подготовку к отправке рейсов в Москву

На вылет задержали 18 рейсов на вылет и 21 отменили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково готовится к отправке рейсов в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

"Аэропорт Пулково начинает подготовку к отправке рейсов в Москву", - уточняют в аэропорте.

По данным онлайн-табло, 18 рейсов на вылет были задержаны и 21 отменен.

Ранее в аэропорту Пулково сообщили, что из-за введенных в столичных аэропортах временных ограничений, воздушная гавань принимает перенаправленные самолеты в качестве запасного аэродрома. Пассажиров предупредили о возможной корректировке расписания.