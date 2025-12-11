Потери в нефтедобыче Казахстана после атаки на КТК достигли 480 тыс. тонн

Казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что общий план добычи в 2025 году будет выполнен

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Потери Казахстана в области нефтедобычи после атаки украинского дрона на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) составили 480 тыс. тонн, общий план добычи в 2025 году будет выполнен. Об этом сообщил журналистам министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, повлияла ли атака на уровень добычи. "Уже составляют после последней атаки на КТК 480 тыс. тонн за все время по состоянию на сегодняшний день", - сказал он. Говоря о планах добычи на год, он заверил, что они "будут выполнены".

Повреждения после атаки

Каспийский трубопроводный консорциум до 15 декабря может ввести в эксплуатацию третье выносное причальное устройство (ВПУ-3), которое находится на плановом ремонте, заявил Аккенженов.

"Планы по введению ВПУ-3 - до 15 декабря", - сказал Аккенженов.

В конце ноября дроном в Новороссийске было атаковано ВПУ-2. Аккенженов сообщал, что ведется восстановление его плавучести для того, чтобы оценить возможность восстановления. По его словам, устройство получило большую пробоину.