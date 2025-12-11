Ura.ru приостановило работу по решению нового собственника

Решение остановить работу на 72 часа связано в том числе с угрозой негативного воздействия уволенных сотрудников, находящихся за границей, сообщил новый директор ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания" Андрей Ткаченко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Агентство Ura.ru приостановило работу на 72 часа, решение связано в том числе с угрозой негативного воздействия уволенных сотрудников, находящихся за границей, сообщил ТАСС новый директор ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания" Андрей Ткаченко.

"Сегодня был доведен до сотрудников компании приказ о временной приостановке. На основании устава редакции в случае убыточности издания, невозможности выпускать [новости] исполнительный орган в лице директора имеет право приостановить или закрыть [деятельность], в данном случае мы приостанавливаем для того, чтобы избежать провокаций со стороны ныне уволенных сотрудников, которые находятся за границей и, к сожалению, могут воспользоваться интерфейсом удаленно и опубликовать информацию не в интересах государства и не в интересах собственника издания", - сказал он в ответ на вопрос о том, действительно ли агентство приостановило работу на 72 часа.

Ткаченко рассказал, что главред редакции Диана Козлова уволена. Он пояснил, что ключевая задача на период приостановки - переговорить с руководителями региональных редакций, обозначить кандидатуру временного исполняющего обязанности главного редактора.

Кроме того, уволены глава редколлегии Михаил Вьюгин, который, по данным Ткаченко, уже полгода находится за границей.

"Уволен [заместитель главного редактора Антон] Ольшанников, потому что вскрылись факты намеренного причинения ущерба организации - один из Telegram-каналов он пытается перевести на себя, вывести из юрисдикции Сибирско-Уральской медиакомпании. И уволен Игорь Сергеев, это руководитель региональных редакций - там тоже есть основания", - заявил собеседник агентства.