Казахстан по КТК сможет поставить в 2025 году 68 млн тонн нефти

Альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму нет, подчеркнул глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Казахстан сможет транспортировать по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) 68 млн тонн нефти по итогам 2025 года вместо изначально планируемых рекордных 72 млн тонн. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

"Альтернативы КТК нет. Мы планировали в этом году прокачать рекордный объем, к слову, 72 млн [тонн]. Если мы сделаем где-то 68 [млн тонн], то это, конечно, естественно, хорошо", - сказал он.