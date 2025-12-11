Резиденты ОЭЗ "Дубна" сэкономили более 400 млн рублей за счет таможенных льгот
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 400 млн рублей удалось сэкономить резидентам особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье за счет таможенных преференций по итогам девяти месяцев текущего года. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В январе-сентябре 2025 года таможенные льготы позволили резидентам ОЭЗ "Дубна" сэкономить 406 млн рублей. А общий объем "таможенной" экономии за все время работы площадки уже превышает 3,3 млрд рублей", - сказала Зиновьева.
Как рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, режим свободной таможенной зоны является одной из преференций, доступных резидентам особой экономический зоны. В рамках этого режима на территории ОЭЗ организована работа зон таможенного контроля, оснащенных всем необходимым оборудованием. Они позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию и вывозить с нее комплектующие, оборудование и сырье.
В министерстве напомнили, что в начале декабря на площадке ОЭЗ "Дубна" была запущена в работу новая зона таможенного контроля, которая будет обслуживать порядка 15 высокотехнологичных компаний.