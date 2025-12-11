Резиденты ОЭЗ "Дубна" сэкономили более 400 млн рублей за счет таможенных льгот

Режим свободной таможенной зоны является одной из преференций, доступных резидентам особой экономический зоны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 400 млн рублей удалось сэкономить резидентам особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье за счет таможенных преференций по итогам девяти месяцев текущего года. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"В январе-сентябре 2025 года таможенные льготы позволили резидентам ОЭЗ "Дубна" сэкономить 406 млн рублей. А общий объем "таможенной" экономии за все время работы площадки уже превышает 3,3 млрд рублей", - сказала Зиновьева.

Как рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, режим свободной таможенной зоны является одной из преференций, доступных резидентам особой экономический зоны. В рамках этого режима на территории ОЭЗ организована работа зон таможенного контроля, оснащенных всем необходимым оборудованием. Они позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию и вывозить с нее комплектующие, оборудование и сырье.

В министерстве напомнили, что в начале декабря на площадке ОЭЗ "Дубна" была запущена в работу новая зона таможенного контроля, которая будет обслуживать порядка 15 высокотехнологичных компаний.