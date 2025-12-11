Минэнерго Казахстана заявило об отсутствии альтернативы КТК для страны

Республика не планирует отказываться от него

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является безальтернативным маршрутом поставки крупных объемов нефти для Казахстана, республика не планирует отказываться от него, несмотря на диверсификацию поставок после атаки в конце ноября. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

"Отказа от КТК не будет, альтернативы КТК нет", - сказал он, отвечая на вопрос о диверсификации поставок.